Mit dem Gewinn von Olympiasilber im Slalom verblüffte Ramon Zenhäusern im Februar alle. Nur zehn Tage danach schaffte es der Zweimetermann aus Visp in Kranjska Gora auch in einem Weltcup-Slalom erstmals aufs Podest. Dazu feierte er im Parallel-Slalom von Stockholm einen unerwarteten Sieg. (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

Im Juni wurde Andy Schmid in der Bundesliga, der besten Handball-Liga der Welt, zum fünften Mal in Folge zum wertvollsten Spieler (MVP) der Saison gewählt. Der Zürcher ist bei den Rhein-Neckar Löwen Dreh- und Angelpunkt im Angriff und führte die Mannheimer zum ersten Cupsieg der Klubgeschichte. (Bild: KEYSTONE/dpa/UWE ANSPACH)

Über ein Jahrzehnt lang prägt Nino Schurter den Mountainbike-Sport nun schon. An der Heim-WM in Lenzerheide kürte sich der 32-jährige Bündner vor über 24'000 begeisterten Zuschauern bereits zum siebten Mal zum Weltmeister. Reicht es dieses Mal zum Sieg an den Sports Awards? (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

Beat Feuz gewann an den Olympischen Winterspielen in Südkorea Silber im Super-G und Bronze in der Abfahrt. Dazu sicherte sich der 31-jährige Emmentaler im Weltcup die kleine Kristallkugel in der Disziplin Abfahrt. (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Skifferin Jeannine Gmelin war bis auf eine Ausnahme auch 2018 im Einer das Mass aller Dinge. Die 28-Jährige aus Uster blieb im Weltcup ungeschlagen und sicherte sich damit erstmals den Gewinn des Gesamtweltcups. Danach gewann Gmelin auch noch EM-Gold und WM-Silber. (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

In ihrer bislang erfolgreichsten Weltcup-Saison schaffte die einstige Slalom-Spezialistin auch im Speed-Bereich den Durchbruch. Gleich siebenmal fuhr Michelle Gisin im vergangenen Winter in den Disziplinen Abfahrt und Super-G in die Top 5. Die Krönung folgte mit Olympia-Gold in der Kombination. (Bild: KEYSTONE/AP/GABRIELE FACCIOTTI)

Wendy Holdener kehrte mit einem kompletten Medaillensatz von den Olympischen Spielen in Pyeongchang nach Hause. Neben Silber im Slalom gewann die 25-jährige Schwyzerin auch noch Bronze in der Kombination sowie Gold im Team-Wettkampf. (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Am 10. August schrieb Hürdenläuferin Lea Sprunger Schweizer Leichtathletik-Geschichte. Mit dem Sieg in ihrer Kerndisziplin 400 m Hürden kürte sich die 28-jährige Waadtländerin in Berlin mit europäischer Saisonbestleistung zur ersten Europameisterin aus der Schweiz. (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI)

Daniela Ryf schaut erneut auf eine überragende Saison zurück. Die Schweizer Sportlerin des Jahres 2015 dominierte die Triathlon-Konkurrenz in der Mittel- und Langdistanz praktisch nach Belieben. Im Oktober gewann die 31-jährige Solothurnerin zum vierten Mal in Folge die Ironman-WM auf Hawaii. (Bild: KEYSTONE/EPA/BRUCE OMORI)

Mit drei 4. Rängen war Mujinga Kambundji an der EM in Berlin trotz starker Leistungen über 100 m, 200 m und mit der 4 x 100-m-Frauenstaffel schlecht belohnt. Trotzdem war 2018 leistungsmässig ihre bislang beste Saison. Über 100 m drückte die Bernerin den Schweizer Rekord unter elf Sekunden. (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI)

Roger Federer nach dem Gewinn seines 20. Grand-Slam-Titels am Australian Open. Der 37-jährige Basler, seit diesem Jahr die älteste Weltnummer 1 im Männertennis, hat die Wahl zum Schweizer Sportler bereits sieben Mal für sich entschieden. (Bild: KEYSTONE/AP/DITA ALANGKARA)

Mit dem Gewinn seiner insgesamt vierten Olympia-Goldmedaille schloss Dario Cologna in der ewigen Bestenliste zu Simon Ammann auf und avancierte dergestalt zum erfolgreichsten Schweizer Winter-Olympioniken aller Zeiten. Der 32-jährige Münstertaler war 2013 Schweizer Sportler des Jahres. (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)