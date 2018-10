Fribourg zwei bis drei Wochen ohne Miller Pech für Fribourg-Gottéron. Der National-League-Klub muss rund zwei bis drei Wochen auf seinen amerikanischen Stürmer Andrew Miller verzichten.

Andrew Miller fällt bei Fribourg-Gottéron für rund drei Wochen aus (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Der 30-Jährige zog sich am Freitag im Spiel gegen die ZSC Lions eine Verletzung am Unterkörper zu. In den ersten sieben Spielen erzielte der Neuzuzug aus der AHL zwei Tore und drei Assists. Einen Ersatz will Fribourg nicht verpflichten.