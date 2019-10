Fribourg stellt Trainer Mark French frei Nach nur sechs Partien in der neuen National-League-Saison zieht der Verwaltungsrat von Fribourg-Gottéron die Reissleine: Mark French ist ab sofort nicht mehr Trainer der Freiburger.

Mark French ist ab sofort nicht mehr Trainer von Fribourg-Gottéron (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

(sda)

Zum Verhängnis wurde dem Kanadier die 0:4-Niederlage am Freitag im Kellerduell auswärts gegen Ambri-Piotta. Die Resultate des Saisonstarts würden aufgrund des Potenzials der Mannschaft weit unter den Erwartungen liegen, begründete Fribourg die Freistellung des Trainers.

Von den ersten sechs Partien der noch jungen Saison gewannen die Freiburger nur eine (3:2 nach Verlängerung gegen Genève-Servette). Mit den beiden Punkten liegt Gottéron in der (unübersichtlichen) Tabelle derzeit abgeschlagen am Ende, der Rückstand auf das unmittelbar davor klassierte Davos beträgt sechs Punkte.

Bis ein Nachfolger für Mark French und dessen Assistenten Dean Fedorchuk gefunden ist, wird die Mannschaft von Sportchef Christian Dubé und Pavel Rosa betreut, ein erstes Mal am Samstag gegen die Rapperswil-Jona Lakers.

French trat seinen Job in Freiburg 2017 mit der Referenz von zwei AHL-Meistertiteln (2009 und 2010 mit den Hershey Bears) als Nachfolger von Larry Huras an. In seinem ersten Jahr scheiterte der 48-Jährige mit seiner Mannschaft nach Platz 5 in der Qualifikation in den Playoff-Viertelfinals, letzte Saison verpasste er mit Gottéron die Playoffs.

Letzte Saison hatte es bis Ende November gedauert, ehe der erste Trainerwechsel in der National League vollzogen wurde. Arno Del Curto war damals aus freien Stücken als Trainer des HC Davos zurückgetreten. Nun verlor mit Fribourg ein Klub die Geduld so früh in der Saison, wie schon lange keiner mehr.