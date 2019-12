Frankfurt und Arsenal in den Sechzehntelfinals Mit Abzügen bei den Stilnoten sichern sich Arsenal und Eintracht Frankfurt, die Schwergewichte der Gruppe F, die Tickets für die Sechzehntelfinals der Europa League.

David Abraham kanns nicht fassen: Die Eintracht Frankfurt dreht das Spiel und verliert letztlich doch KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

(sda)

Während Arsenal in Lüttich 2:2 remisierte, verlor Frankfurt daheim gegen Vitoria Guimarães 2:3. Adi Hütters Eintracht Frankfurt liess sich von den Portugiesen zu Beginn und ganz am Schluss düpieren. Nachdem Rochinha (8.) die Gäste früh auf Kurs gebracht hatte, sorgten Danny da Costa (31.) und Daichi Kamada (38.) für den Halbfinalisten der letzten Saison noch vor der Pause für die zwischenzeitliche Wende. Bis fünf Minuten vor Schluss liessen es die bereits vor Anpfiff ausgeschiedenen Gäste dabei bewenden, um dann mit einer Doublette (85./87.) innerhalb von zwei Minuten dem Spiel nochmals eine Wende zu geben.

Die Eintracht, bei der Djibril Sow durchspielte und Gelson Fernandes ab der 78. Minute zum Einsatz kam, konnte sich allerdings auf das zuletzt kriselnde Arsenal verlassen. Die Gunners, die gegen Standard Lüttich unter anderen auf den eine Hirnerschütterung auskurierenden Granit Xhaka verzichteten, machten im zweiten Pflichtspiel in Folge einen Rückstand wett. Bis zur 69. Minute gingen die Belgier 2:0 in Front, aber Alexandre Lacazette (78.) und Youngster Bukayo Saka (81.) korrigierten es innerhalb von drei Minuten. Am Montag waren den Gunners in der Meisterschaft bei West Ham United sogar drei Tore in neun Minuten geglückt.

Telegramme und Ranglisten

Gruppe B:

FC Kopenhagen - Malmö 0:1 (0:0). - SR Massa (ITA). - Tor: 77. Papagiannopoulos 0:1.

Dynamo Kiew - Lugano 1:1 (0:1). FC Kopenhagen - Malmö 0:1 (0:0).

Rangliste: 1. Malmö 6/11 (8:6). 2. FC Kopenhagen 6/9 (5:4). 3. Dynamo Kiew 6/7 (7:7). 4. Lugano 6/3 (2:5).

Grupppe C:

Getafe - Krasnodar 3:0 (0:0). - SR Siebert (GER). - Tore: 76. Cabrera 1:0. 78. Molina 2:0. 87. Kenedy 3:0.

Basel - Trabzonspor 2:0 (1:0).

Rangliste: 1. Basel 6/13 (12:4). 2. Getafe 6/12 (8:4). 3. FK Krasnodar 6/9 (7:10). 4. Trabzonspor 6/1 (2:11).

Gruppe A:

APOEL Nikosia - FC Sevilla 1:0 (0:0). Karabach Agdam - F91 Düdelingen 1:1 (0:0).

Rangliste: 1. FC Sevilla 6/15 (14:3). 2. APOEL Nikosia 6/10 (10:8). 3. Karabach Agdam 6/5 (8:11). 4. F91 Düdelingen 6/4 (8:18).

Gruppe D:

PSV Eindhoven - Rosenborg Trondheim 1:1 (0:1). LASK Linz - Sporting Lissabon 3:0 (2:0).

Rangliste: 1. LASK Linz 6/13 (11:4). 2. Sporting Lissabon 6/12 (11:7). 3. PSV Eindhoven 6/8 (9:12). 4. Rosenborg Trondheim 6/1 (3:11).

Gruppe E:

Rennes - Lazio Rom 2:0 (1:0). CFR Cluj - Celtic Glasgow 2:0 (0:0).

Rangliste: 1. Celtic Glasgow 6/13 (10:6). 2. CFR Cluj 6/12 (6:4). 3. Lazio Rom 6/6 (6:9). 4. Rennes 6/4 (5:8).

Gruppe F:

Eintracht Frankfurt - Vitoria Guimarães 2:3 (2:1). - SR Mazeika (LTU). - Tore: 8. Rochinha 0:1. 31. Da Costa 1:1. 38. Kamada 2:1. 85. Elmusrati 2:2. 87. Edwards 2:3. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow und ab 78. mit Fernandes (Ersatz).

Standard Lüttich - Arsenal 2:2 (0:0). - SR Ekberg (SWE). - Tore: 47. Bastien 1:0. 69. Amallah 2:0. 78. Lacazette 2:1. 81. Saka 2:2. - Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (verletzt/Hirnerschütterung).

Rangliste: 1. Arsenal 6/11 (14:7). 2. Eintracht Frankfurt 6/9 (8:10). 3. Standard Lüttich 6/8 (8:10). 4. Vitoria Guimarães 6/5 (7:10).