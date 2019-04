Frankfurt löst Kaufoption für Luka Jovic ein Eintracht Frankfurt macht von der Kaufmöglichkeit Gebrauch und bindet den serbischen Stürmer Luka Jovic an sich. Der 21-jährige Jovic ist von zahlreichen europäischen Topvereinen umworben.

Luka Jovic (links) im Kopfballduell mit Ozan Kabak vom VfB Stuttgart (Bild: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK)

(sda/dpa)

In der laufenden Saison erzielte Jovic für die Mannschaft des YB-Meistertrainers Adi Hütter 17 Tore in der Bundesliga und acht Tore in der Europa League.

Jovic war seit Sommer 2017 von Benfica Lissabon, Frankfurts derzeitigem Gegner in den Europa-League-Viertelfinals, an die Eintracht ausgeliehen. Über die jetzige Ablösesumme wurde nichts bekannt. Der talentierte Stürmer bekommt einen bis Sommer 2023 gültigen Vertrag.