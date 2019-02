Frankfurt gegen Gladbach: Duell zweier Kandidaten Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt haben gute Aussichten, sich für die kommende Champions League zu qualifizieren. Am Sonntag stehen sie sich in Frankfurt im Bundesliga-Duell gegenüber.

Frankfurts Trainer Adi Hütter spürt viel Respektt (Bild: KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

(sda/dpa)

Borussias Coach Dieter Hecking warnte eindringlich vor den Hessen: «Wie stark Frankfurt ist, hat man in diesem Spiel gesehen», sagte er im Rückblick auf das Europa-League-Remis (2:2) bei Schachtar Donezk.

Mit einem Auswärtserfolg (Spielbginn 15.30 Uhr) könnte sich Mönchengladbach im Rennen um einen Platz in der Königsklasse wohl vorentscheidend von Frankfurt absetzen. Für die drittplatzierten Gladbacher spricht die längere Vorbereitungszeit. Allerdings muss das Team auch die eher unerwartete jüngste Heimniederlage gegen Hertha Berlin (0:3) verarbeiten. Hecking zeigte sich vorsichtig optimistisch: «Ich wünsche mir natürlich einen Sieg. Aber einen solchen Ausrutscher wie gegen Berlin kann man natürlich nie ausschliessen», sagte er. Verzichten muss er auf Jonas Hofmann, Ibrahima Traoré und Raffael, wogegen die Schweizer Fraktion (Yann Sommer, Michael Lang, Nico Elvedi, Denis Zakaria) zu neuen Taten bereit ist.

Eintracht Frankfurt will die Plätze in der Königsklasse nicht aus den Augen verlieren. «Wir liegen neun Punkte hinter den Gladbachern. Wenn wir vorne bleiben wollen, müssen wir gewinnen», sagte Eintracht-Cheftrainer Adi Hütter. «Gladbach ist eine der Topmannschaften in Deutschland. Da kommt einiges auf uns zu.»

Cupsieger Frankfurt hatte in der Bundesliga zuletzt dreimal remisiert. «Damit sind wir nicht vom Fleck gekommen», sagte Hütter. Dem YB-Meistertrainer blieb nach der Partie in Charkiw gegen Schachtar Donezk nur wenig Zeit, die Spieler wieder fit zu bekommen. Für Sebastian Rode könnte es eng werden: Der defensive Mittelfeldspieler war gegen Donezk wegen Wadenproblemen frühzeitig ausgewechselt worden.

Die Duelle zwischen Frankfurt und Gladbach verlaufen wechselhaft. Letzte Saison gewannen die Frankfurter beide Meisterschaftspiele, in der Hinrunde der laufenden Saison setzten sich die Gladbacher daheim 3:1 durch.