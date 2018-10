Flaues 0:0 zwischen Kroatien und England In der A-Liga-Gruppe 4 der Nations League trennten sich Kroatien und England in einem grösstenteils enttäuschenden Spiel mit wenig spektakulären Szenen 0:0.

Englands Verteidiger Kyle Walker (Mitte) kommt vor Ivan Perisic (links) an den Ball (Bild: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT)

(sda)

Die Partie in Rijeka war eine Art Revanche zum WM-Halbfinal, den die Kroaten 2:1 nach Verlängerung gewonnen hatten. Das Unentschieden spielt Spanien, der dritten Mannschaft der Gruppe, in die Karten. Die Spanier hatten ihre ersten beiden Spiele gewonnen und liegen nun je fünf Punkte vor Kroatien und England.

Bis zur ersten Torchance des Spiels, die Andrej Kramaric für Kroatien aus aussichtsreicher Position vergab, dauerte es 37 Minuten. In der zweiten Halbzeit teilten sich die beiden Mannschaften nur gerade vier gute Möglichkeiten. Die Kroaten hatten ein leichtes Übergewicht, ohne allerdings an ihre teils sehr guten Leistungen am WM-Turnier anzuschliessen.

Englands Trainer Gareth Southgate stellte nur vier Spieler in die Anfangsformation, die schon vor einem Monat im Länderspiel in Leicester gegen die Schweiz (1:0) begonnen hatten. Es waren dies die Verteidiger Kyle Walker und Harry Maguire, Eric Dier im Mittelfeldzentrum sowie Manchester-United-Stürmer Marcus Rashford. Der überragende Goalgetter Harry Kane war im Match gegen den Schweiz erst nach einer Stunde aufs Feld gekommen. Diesmal spielte er von Anfang an. Mitte der zweiten Halbzeit wurde ihm ein Tor wegen einer knappen Offsideposition nicht anerkannt.

Telegramme und Ranglisten

Liga A:

Kroatien - England 0:0

Rijeka. - SR Brych (GER).

Kroatien: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Pivaric; Kovacic (73. Badelj), Rakitic; Kramaric, Modric, Perisic (68. Pjaca); Rebic (80. Livaja).

England: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Sterling (78. Sancho), Henderson, Dier, Barkley, Chilwell; Rashford, Kane.

Liga B:

Österreich - Nordirland 1:0 (0:0). - Wien. - SR Kabakov (BUL). - Tor: 71. Arnautovic 1:0. - Bemerkungen: Österreich ohne Janko (Lugano/Ersatz).

Liga C:

Griechenland - Ungarn 1:0 (0:0). - Athen. - SR Stieler (GER). - Tor: 65. Mitroglou 1:0.

Estland - Finnland 0:1 (0:0). - Tallinn. - SR Pawson (ENG). - Tor: 91. Pukki 0:1.

Liga D:

Moldawien - San Marino 2:0 (1:0). - Chisinau. - SR Markham-Jones (WAL). - Tore: 31. Ginsari 1:0. 67. Ginsari 2:0.

Weissrussland - Luxemburg 1:0 (1:0). - Minsk. - SR Palabiyik (TUR). - Tor: 44. Saroka 1:0.

Rangliste Liga A, Gruppe 4: 1. Spanien 2/6 (8:1). 2. England 2/1 (1:2). 3. Kroatien 2/1 (0:6).

Rangliste Liga B, Gruppe 3: 1. Bosnien-Herzegowina 2/6 (3:1). 2. Österreich 2/3 (1:1). 3. Nordirland 2/0 (1:3).

Rangliste Liga C, Gruppe 2: 1. Finnland 3/9 (3:0). 2. Griechenland 3/6 (3:2). 3. Ungarn 3/3 (2:3). 4. Estland 3/0 (0:3).

Rangliste Liga D, Gruppe 2: 1. Weissrussland 3/7 (6:0). 2. Luxemburg 3/6 (7:1). 3. Moldawien 3/4 (2:4). 4. San Marino 3/0 (0:10).