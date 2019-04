Finalpremiere für die 17-jährige Swiatek Die Slowenin Polona Hercog (WTA 89) und die Polin Iga Swiatek (WTA 115) stehen im Final das WTA-Turniers in Lugano.

Iga Swiateks bisher grösster Erfolg: In Wimbledon gewann sie letztes Jahr den Juniorentitel (Bild: KEYSTONE/AP/TIM IRELAND)

(sda)

Hercog setzte sich im Halbfinal 7:5, 6:4 gegen die Französin Fiona Ferro, die Bezwingerin von Stefanie Vögele, durch. Swiatek deklassierte die tschechische Linkshänderin Kristyna Pliskova 6:0, 6:1

Während Hercog am Sonntag in ihrem 6. WTA-Final (2 Turniersiege) steht, erreichte die erst 17-jährige Swiatek ihren ersten Final auf höchster Stufe. Die Polin hatte im letzten Jahr im Final gegen die Schweizerin Leonie Küng den Juniorentitel in Wimbledon gewonnen.