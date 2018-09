Federer siegt im Einzel und verliert im Doppel Roger Federer und Novak Djokovic verlieren am Laver Cup das erste gemeinsame Doppel. Im Einzel gewinnt Federer aber klar gegen Nick Kyrgios.

Roger Federer ballt die Faust nach dem Sieg gegen Kyrgios (Bild: KEYSTONE/FR136454 AP/KAMIL KRZACZYNSKI)

(sda/dpa)

Roger Federers Wunsch wurde erfüllt. Beim Laver Cup in Chicago spielte er in der Nacht auf Samstag erstmals mit Novak Djokovic Doppel. In der Nacht auf Samstag trafen der Schweizer und der Serbe auf Jack Sock, die Weltnummer 2 im Doppel, und den Wimbledon-Finalisten Kevin Anderson aus Südafrika. Das für Europa spielende Duo musste sich aber knapp 7:6 (7:5), 3:6, 6:10 geschlagen geben.

Die drei Einzel am Freitag und die ersten beiden am Samstag hatten die Europäer allesamt für sich entschieden. Roger Federer liess dem Australier Nick Kyrgios in nur knapp über einer Stunde mit 6:3, 6:2 wie am letzten US Open keine Chance. Danach aber gingen die nächsten beiden Begegnungen an die Welt-Auswahl. Novak Djokovic verlor gegen Anderson 6:7 (5:7), 7:5, 6:10. Und im Doppel unterlagen der Bulgare Grigor Dimitrov und der Belgier David Goffin gegen Sock und Kyrgios 3:6, 4:6.

Entschieden wird der zum zweiten Mal ausgetragene Laver Cup in den vier Partien vom Sonntag, in denen es jeweils drei Punkte zu gewinnen gibt. Titelverteidiger Europa führt 7:5.