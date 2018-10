Zittersieg: Federer erreicht nach Achterbahn-Fahrt die Halbfinals Mit Roger Federer auf der Achterbahn! Wieder kämpft sich der Schweizer Lokalmatador an den Swiss Indoors in Basel nach einem Fehlstart und vielen Problemen in die nächste Runde. Er schlägt den Franzosen Gilles Simon am Freitagabend in 154 Minuten 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.

Roger Federer steht nach schweisstreibender Arbeit in den Halbfinals. (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY)

(sda)

Federer schlägt den Franzosen Gilles Simon in 154 Minuten 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 und steht in den Halbfinals.

Wie im Achtelfinal gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff trauten die 9000 Zuschauer in der St. Jakobshalle am Anfang ihren Augen nicht. Für Roger Federer begann der Viertelfinal mit einer Fehlerorgie. Nach neun Minuten und neun Fehlern lag Federer 0:3 in Rückstand. Gilles Simon bot sich eine weitere Breakmöglichkeit zum 4:0. Er führte 5:2 und kam beim Stand von 6:5 zu einem Satzball. Und dennoch hatte er praktisch keine Chance, den ersten Satz zu gewinnen.

Beim Satzball gelang Federer das achte Ass. Das Re-Break zum 4:5 hatte sich abgezeichnet; Federer nützte erst seine neunte Breakchance. Im Tiebreak agierte Federer fehlerfrei.

Wer nach diesem ersten Satz einen federer'schen Durchmarsch erwartete, der wurde überrascht. Das Auf und Ab ging munter weiter. Dreimal brachte Roger Federer im zweiten Satz den Aufschlag nicht durch und bloss zweimal konnte er kontern. Nach 1:49 Stunden war alles wieder ausgeglichen.

Im Entscheidungssatz geriet Roger Federer nicht mehr in Rückstand. Er gewann mit dem Glück des Tüchtigen die (umkämpften) ersten beiden Games, führte 3:0 und 4:1, liess den Gegner nochmals ausgleichen (4:4), schaffte aber nach zwei Stunden und 34 Minuten mit vier gewonnenen Ballwechseln nacheinander das entscheidende Break zum 6:4. Die Halle tobte.

Als Fazit vor dem Finalwochenende bleibt, dass Federer auch gegen Simon die Qualität seines Aufschlags noch nicht entscheidend nach oben korrigieren konnte. Wieder brachte er fünfmal den Aufschlag nicht durch. Wieder kostete ihn das Nerven und viel Kraft.

Wie lange kann sich Federer in Basel Fehlstarts und Schwächeperioden noch leisten? Wie lange hält er sich trotz wackligem Aufschlag noch über Wasser? Die Gegner werden stärker. Im Halbfinal trifft Federer entweder auf den Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 16) oder den Russen Daniel Medwedew (ATP 20). Medwedew gewann diesen Herbst schon das ATP-500-Turnier von Tokio und in der Halle 17 Einzel. Tsitsipas feierte letzte Woche in Stockholm den ersten Turniersieg seiner Karriere. Gegen Tsitsipas spielte Federer noch nie; gegen Medwedew gewann er vor zwei Wochen in Schanghai 6:4, 4:6, 6:4.