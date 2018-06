Federer bereit für den Kampf um die Nummer 1 Roger Federer kehrt am Mittwoch nach zweieinhalb Monaten ins Wettkampftennis zurück. In Stuttgart erklärt der 36-jährige Schweizer, dass ihm die Pause gut getan hat.

Das Ziel der Rasensaison: Roger Federer will sich in Form bringen, um in Wimbledon seinen Titel zu verteidigen (Bild: KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT)

(sda)

Federer stand in Stuttgart bereits zweimal zum Training auf dem Platz und zeigt sich sehr zufrieden mit der Qualität der Rasencourts. Nach dem Halbfinal 2016 und der Auftaktniederlage 2017 will er nun so nahe der Heimat erstmals gewinnen. Er weiss aber, dass die Aufgabe nicht einfach wird.

"Zu Beginn ist man immer euphorisch, dann kommt die Auslosung und man realisiert, welch starke Gegner warten." Federer beginnt sein Turnier am Mittwoch (ca. 15.00 Uhr) gegen den Deutschen Mischa Zverev (ATP 54) oder den russischen Qualifikanten Michail Juschni (ATP 93). "Das sind beides Spieler, die gerne auf Rasen spielen", weiss Federer. Er fühlt sich aber nach der Pause "frisch, gesund und bereit".

Es geht für ihn in Stuttgart nicht nur um den Turniersieg, er hat auch die Chance, die Nummer 1 zurückzuerobern. Rafael Nadal verteidigte seine knappe Spitzenposition dank seinem 11. French-Open-Titel am Sonntag. Federer sah vom Final gegen Dominic Thiem praktisch nichts, da er zunächst anreiste und dann trainierte. Überrascht war er aber nicht. "Es ist unglaublich, was er da leistet, aber eigentlich durfte man es erwarten."

Er rechnete deshalb damit, dass es in Stuttgart um die Nummer 1 gehen könnte. "Das ist nochmals eine Extra-Motivation."