Federer auch in der 2. Runde ohne Probleme Roger Federer gewinnt in der 2. Runde in Wimbledon in weniger als eineinhalb Stunden Stunden 6:4, 6:4, 6:1 gegen den Slowaken Lukas Lacko, die Nummer 73 der Welt.

Fast nie in Bedrängnis: Roger Federer zog völlig ohne Probleme in die 2. Runde von Wimbledon ein (Bild: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH)

Der topgesetzte Titelverteidiger bekundete damit auch in der 2. Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon keinerlei Probleme. Im ersten Satz musste er zwar bis zum siebten Game warten, ehe ihm das erste Break gelang. Im zweiten Durchgang schaffte er dies zum 3:2 und im dritten Satz gleich zum Auftakt und

Bei eigenem Service blieb Federer völlig ungefährdet. Er schlug 16 Asse und liess keinen einzigen Breakball zu. Allerdings war der Slowake trotz seines kürzlichen Finaleinzugs in Eastbourne auch zu limitiert, spielerisch und läuferisch, um für Federer einen echten Test abzugeben.

«Ich fühle mich gut und bin zufrieden wie ich spiele», sagte Federer gegenüber dem britischen TV-Sender BBC. «Ich war weniger nervös als in der 1. Runde, aber das ist auch normal.» Er habe sich sehr gut auf seine eigenen Aufschlagspiele konzentriert. In der nächsten Runde werde es aber eine ganz andere Aufgabe.

In der 3. Runde trifft Federer am Freitag auf den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 64), der den Aufschlagriesen Ivo Karlovic in fünf Sätzen niederrang. Beide bisherigen Partien gewann der Schweizer ohne Satzverlust, zuletzt im Januar auf dem Weg zum Sieg am Australian Open.