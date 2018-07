Konkurrenz für Jonas Omlin: FC Basel verpflichtet dänischen Torhüter Der FC Basel verpflichtet mit Martin Hansen einen neuen Torhüter. Der 28-jährige Däne unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre.

Hüter Marin Hansen in seiner Zeit beim FC Ingolstadt (Bild: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK)

(sda)

Hansen verbrachte einen Grossteil seiner Nachwuchszeit beim FC Liverpool und gelangte über diverse Stationen zu Ingolstadt, für das er in der Bundesliga 23 Partien bestritten hat. Zuletzt war Hansen an den SC Heerenveen in den Niederlanden ausgeliehen.

Der FC Basel hat mit Hansen für die am kommenden Wochenende beginnende Saison bereits den zweiten neuen Torhüter verpflichtet. Noch bevor Tomas Vacliks Wechsel zum FC Sevilla vor zwei Wochen perfekt geworden war, hatte Mitte Juni bereits Jonas Omlin von Luzern am Rheinknie unterschrieben.