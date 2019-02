Fanny Smith doppelt nach, Platz 2 für Lüdi und Fiva Fanny Smith doppelt im Skicross-Weltcup im russischen Sunny Valley nach. Die Waadtländerin gewinnt in Miass auch das zweite Rennen innert 24 Stunden und steht kurz vor dem Gewinn des Gesamtweltcups.

Die Schweizer Skicrosserin Fanny Smith steht nach ihren Saisonsiegen 5 und 6 kurz vor dem Gewinn des Gesamt-Weltcups (Bild: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/PONTUS LUNDAHL)

(sda)

Nach dem 19. Sieg in ihrer Karriere, dem sechsten in dieser Saison, beträgt der Vorsprung von Smith in der Gesamtwertung auf die Schwedin Sandra Näslund, die nur Fünfte wurde, vor dem Saisonfinale Mitte März in Veysonnaz 88 Punkte.

Den Schweizer Triumph perfekt machte Sanna Lüdi, die hinter Smith Zweite wurde und damit eine Woche nach ihrem 33. Geburtstag zum zweiten Mal in dieser Saison auf das Podest fuhr.

Ebenfalls über eine zweiten Platz durfte sich Alex Fiva freuen. Der Bündner musste sich im Final nur vom Franzosen Bastien Midol geschlagen geben, der sich damit den Sieg in der Gesamtwertung sicherte.