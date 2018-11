Exhibition zwischen Nadal und Djokovic abgesagt Die für den 22. Dezember geplante und aus politischen Gründen stark umstrittene Exhibition zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic in Saudi-Arabien findet nicht statt.

Rafael Nadal und Novak Djokovic behalten - irgendwie - ihre Weisse Weste (Bild: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL/ANDREW COULDRIDGE / POOL)

(sda/ap)

Grund für die Absage sind jedoch nicht die starken Bedenken nach der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Vielmehr kann der Match in diesem Jahr nicht stattfinden, weil sich Nadal einer Operation am Fussgelenk unterziehen muss. Er wird in diesem Jahr nicht mehr spielen, sondern sich auf den Start am Australian Open in Melbourne im Januar konzentrieren.

Nadal und Djokovic hatten trotz Khashoggis Ermordung offengelassen, ob sie die Veranstaltung bestreiten würden. Von Organisationen wie Amnesty International wurden sie gedrängt abzusagen. Mit Nadals Verletzung hat sich das Problem von selbst gelöst. Roger Federer hatte eine Einladung aus Saudi-Arabien abgelehnt.