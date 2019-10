Ex-GC-Goalie Lindner beim nächsten Abstiegs-Kandidaten Wehen Wiesbaden, der Tabellenletzte der 2. Bundesliga, reagiert auf die Verletzung von Goalie Bartels und verpflichtet den ehemaligen GC-Torhüter und österreichischen Internationalen Heinz Lindner.

Neuer Job für den ehemaligen GC-Goalie: Heinz Lindner wechselt in die 2. Bundesliga zu Wehen Wiesbaden (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

(sda/dpa)

Lindner war nach dem Abstieg der Grasshoppers in die Challenge League ohne Verein. «Ich hatte im Sommer keine leichte Zeit, umso mehr freue ich mich auf die neue Aufgabe hier. Ich will versuchen, der Mannschaft und dem Verein zu helfen, indem ich mich voll einbringe», sagte der 29-Jährige, der vor seinem zweijährigen Engagement bei GC in der Saison 2016/2017 in der Bundesliga zwei Spiele für Eintracht Frankfurt absolviert hat.