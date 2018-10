Erstes Tor von Lichtsteiner für Arsenal Stephan Lichtsteiner erzielt sein erstes Tor für Arsenal. Der seit Sommer für die Londoner spielende Rechtsverteidiger trifft beim 2:1-Sieg im Ligacup-Achtelfinal gegen den Drittligisten Blackpool.

Stephan Lichtsteiner im Duell mit Blackpools Mark Bola: Der Schweizer traf in der 33. Minute zum 1:0 (Bild: KEYSTONE/AP PA/NIGEL FRENCH)

(sda)

Der 34-Jährige spitzelte einen Pass aus dem Mittelfeld geschickt am Goalie vorbei zum 1:0. Seinen letzten Treffer in einem Pflichtspiel hatte Lichtsteiner am 1. Oktober 2017 in der WM-Qualifikation gegen Ungarn erzielt.