Erster Stanley Cup für St. Louis Blues Die St. Louis Blues gewinnen zum ersten Mal in ihrer 52-jährigen Vereinsgeschichte den Stanley Cup. Im entscheidenden siebten Spiel besiegt das Team aus Missouri die Boston Bruins auswärts mit 4:1.

Cheftrainer Craig Berube küsst die Tropähe, die Spieler applaudieren dem Boss (Bild: KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA) Der Favorit Boston zieht dagegen enttäuscht von dannen (Bild: KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA) Jubel bei Alexander Steen und St. Louis: Die Blues gewinnen erstmals den Stanley Cup (Bild: KEYSTONE/AP/MICHAEL DWYER) Bostons Angreifer Marcus Johansson scheitert am hervorragenden Blues-Goalie Jordan Binnington (Bild: KEYSTONE/AP Pool, Getty Images/BRUCE BENNETT) Ryan O'Reilly (Mitte) feiert mit seinen Teamkollegen Jay Bouwmeester und Alex Pietrangelo den Treffer zum 1:0 (Bild: KEYSTONE/AP/MICHAEL DWYER) 5 Bilder Erster Stanley Cup für St. Louis Blues

(sda)

Ryan O'Reilly (17.) und Alex Pietrangelo (20.) legten mit ihren Treffen im ersten Drittel den Grundstein für den erstmaligen Erfolg. «Was für ein unglaubliches Jahr», bilnazierte Captain Pietrangelo. Grossen Anteil am historischen Sieg in der Belle gegen Boston hatte auch Goalie Jordan Binnington, der in Spiel 7 32 Paraden zeigte.

Nachdem die ersten drei Finalteilnahmen für St. Louis in Enttäuschungen endeten, klappte es im vierten Anlauf doch noch mit dem Titelgewinn. Die 1967 gegründete Franchise hatte ihre ersten drei Finalduelle jeweils mit 0:4 Siegen verloren.