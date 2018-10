Erste Wildcard an Jack Sock Die Swiss Indoors Basel von nächster Woche vergaben ihre erste Wildcard an den Amerikaner Jack Sock, die Nummer 18 der Weltrangliste.

Jack Sock erhält eine Wildcard für die Swiss Indoors in Basel (Bild: KEYSTONE/FR171507 AP/JIM YOUNG)

(sda)

Gemäss aktueller Spielerliste wird Sock hinter Roger Federer (ATP 3), Alexander Zverev (5), Marin Cilic (6), David Goffin (12) und Stefanos Tsitsipas (16) Platz 6 in der Gesetztenliste einnehmen.

Jack Sock tritt zum vierten Mal in Basel an. Vor einem Jahr triumphierte er eine Woche nach den Swiss Indoors am Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy. Sock verfügt über einen der härtesten Aufschläge auf der ATP-Tour.