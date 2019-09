Erste Niederlage für Challandes' Kosovo Bernard Challandes kassiert in seinem 15. Spiel als Nationalcoach von Kosovo die erste Niederlage. Das Team des Neuenburgers verliert in der EM-Qualifikation in England mit 3:5.

Erstmals blieb Bernard Challandes mit dem Kosovo ohne Punkte (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

Nach weniger als einer Minute führte Kosovo in Southampton mit 1:0. Ein krasser Fehler von Innenverteidiger Michael Keane ermöglichte, Valon Berisha die frühe Führung des Aussenseiters. Lange hielt die Freude bei Challandes und Co. allerdings nicht an. Schon in der 19. Minute hatte der WM-Vierte vom letzten Jahr die Wende dank den Toren von Raheem Sterling und Harry Kane geschafft. Bis zur Pause sorgten ein Eigentor und die ersten zwei Länderspiel-Treffer von Dortmunds Jadon Sancho für eine komfortabel 5:1-Führung.

Die Offensive der Engländer, die nun in 43 Qualifikationsspielen in Serie ungeschlagen sind, läuft in der laufenden Kampagne auf Hochtouren: In den vier gewonnenen Spielen erzielten sie 20 Tore, im Schnitt also fünf pro Spiel. Gegen den Kosovo war Sterling der überragende Spieler mit einem Tor und drei Assists. Die Defensive hingegen machte keine gute Figur. Keane patzte mit dem Ballverlust in der ersten Minute, Innenverteidiger-Kollege Harry Maguire leistete sich ein dummes Foul, das mittels Penalty zum 3:5 führte.

Portugal setzte sich in Litauen dank drei Treffern von Cristiano Ronaldo mit 5:1 durch und ist damit nach zwei Unentschieden zum Auftakt der Qualifikation wieder auf EM-Kurs. Ronaldo bestritt in Vilnius sein 160. Länderspiel und erzielte die Tore 90 bis 92.

Frankreich spielte zum 100. Mal im 1998 eröffneten Stade de France und kam zu einem glanzlosen, aber nie gefährdeten 3:0-Pflichtsieg gegen Andorra. Kingsley Coman erzielte mit seinem dritten Treffer innerhalb von drei Tagen nach 18 Minuten das 1:0. Die Franzosen führen die Gruppe H zusammen mit der Türkei ( 4:0 in Moldawien) an. Zurückgebunden wurde Island durch das 2:4 in Albanien. Die Isländer belegen nun mit drei Punkten Rückstand Platz 3.

Resultate und Tabelle:

Gruppe A

England - Kosovo 5:3 (5:1). - Southampton. - SR Zwayer (GER). - Tore: 1. Valon Berisha 0:1. 8. Sterling 1:1. 19. Kane 2:1. 38. Vojvoda (Eigentor) 3:1. 44. Sancho 4:1. 45. Sancho 5:1. 49. Valon Berisha 5:2. 55. Muriqi 5:3.

England: Pickford; Alexander-Arnold, Keane, Maguire, Chilwell; Rice, Henderson; Sterling, Barkley (83. Mount), Sancho (85. Rashford); Kane.

Bemerkungen: Kosovo mit Voca (Luzern/bis 59.), ohne Mirlind Kryeziu (Zürich) und Zhegrova (Basel/beide Ersatz). 65. Kane scheitert mit Penalty an Kosovos Goalie Muric.

Montenegro - Tschechien 0:3 (0:0). - Podgorica. - SR Palabiyik (TUR). - Tore: 54. Soucek 0:1. 58. Masopust 0:2. 94. Darida (Penalty) 0:3.

1. England 4/12 (19:4). 2. Tschechien 5/9 (9:8). 3. Kosovo 5/8 (10:10). 4. Montenegro 5/2 (3:13). 5. Bulgarien 5/2 (5:11).

Gruppe B

Litauen - Portugal 1:5 (1:1). - Vilnius. - SR Nijhuis (NED). - Tore: 7. Ronaldo (Handspenalty) 0:1. 28. Andriuskevicius 1:1. 62. Setkus (Eigentor) 1:2. 65. Ronaldo 1:3. 76. Ronaldo 1:4. 92. William Carvalho 1:5.

Portugal: Patricio; Cancelo, Dias, Fonte, Guerreiro; Neves, William Carvalho, Fernandes (56. Rafa Silva); Ronaldo (79. Guedes), João Felix, Bernardo Silva (89. Pizzi).

Luxemburg - Serbien 1:3 (0:1). - Luxemburg. - SR Grinfeld (ISR). - Tore: 36. Mitrovic 0:1. 55. Radonjic 0:2. 66. Turpel 1:2. 78. Mitrovic 1:3. - Bemerkungen: Luxemburg ohne Martins (YB/Ersatz).

1. Ukraine 5/13 (11:1). 2. Portugal 4/8 (10:4). 3. Serbien 5/7 (10:12). 4. Luxemburg 5/4 (5:8). 5. Litauen 5/1 (4:15).

Gruppe H

Frankreich - Andorra 3:0 (1:0). - Saint-Denis. - SR Balakin (UKR). - Tore: 18. Coman 1:0. 52. Lenglet 2:0. 91. Ben Yedder 3:0.

Frankreich: Lloris; Dubois, Varane, Lenglet, Digne; Tolisso, Sissoko; Coman (85. Fekir), Griezmann, Ikoné (63. Lemar); Giroud (72. Ben Yedder).

Bemerkungen: 28. Griezmann scheitert mit Penalty an Andorras Goalie Gomes.

Moldawien - Türkei 0:4 (0:1). - Chisinau. - SR Massa (ITA). - Tore: 37. Tosun 0:1. 58. Turuc 0:2. 79. Tosun 0:3. 88. Yazici 0:4.

Albanien - Island 4:2 (1:0). - Elbasan. - SR Kruzliak (SVK).- Tore: 32. Dermaku 1:0. 47. Sigurdsson 1:1. 52. Hysaj 2:1. 58. Sigthorsson 2:2. 78. Roshi 3:2. 83. Cikalleshi 4:2. - Bemerkungen: Albanien mit Lenjani (Sion/bis 62.), ohne Xhaka (Basel/Ersatz).

1. Türkei 6/15 (14:2). 2. Frankreich 6/15 (19:4). 3. Island 6/12 (10:9). 4. Albanien 6/9 (10:9). 5. Moldawien 6/3 (2:17). 6. Andorra 6/0 (0:14).