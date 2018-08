Erste Einzel-WM-Medaille für Hauswirth Sabine Hauswirth gewinnt mit 31 Jahren ihre erste Einzel-Medaille an Weltmeisterschaften.

Dynamisch unterwegs: Sabine Hauswirth. (Bild: KEYSTONE/SWISS ORIENTEERING/REMY STEINEGGER)

(sda)

Die Bernerin lief an den Titelkämpfen in Lettland in der Königsdisziplin Langdistanz auf den Bronzeplatz. Bezwungen wurde Hauswirth einzig von der erfolgreichen Titelverteidigerin Tove Alexandersson aus Schweden und der Dänin Maja Alm.

Die Rückstande waren nach einer Laufzeit von fünf Viertelstunden beträchtlich. Hauswirth büsste auf Alexandersson zweieinhalb Minuten ein. Die Russin Natalia Gemperle auf Platz 4 lag schon sechs Minuten zurück. Mit dem Bronzerang nahm die erfolgreiche Staffelläuferin Hauswirth auch erfolgreiche Revanche an der Konkurrenz. Über die Mitteldistanz hatte die Schweizerin die Medaille bloss um fünf Sekunden verpasst.

Alexandersson setzte sich zum dritten Mal in Folge über die Langdistanz durch. Judith Wyder, der eigentliche Schweizer Trumpf, musste sich mit dem 8. Rang begnügen. Die Tessinerin Elena Roos kam nicht ins Ziel.