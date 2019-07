Erfolgreicher Titelverteidiger am Ironman Switzerland Jan van Berkel verteidigt seinen Titel am Ironman Switzerland mit einer souveränen Leistung erfolgreich.

Jan van Berkel wiederholt seinen Vorjahres-Triumph am letzten Ironman Zürich (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

Der 33-jährige Zürcher Unterländer setzte sich beim vorerst letzten Ironman in Zürich vor Landsmann Sven Riederer und dem Franzosen Cyril Viennot durch.

Der neunfache Ironman-Switzerland-Sieger Ronnie Schildknecht beendete den Wettkampf über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen im 5. Rang.

Van Berkel kontrollierte das Rennen von Beginn an und und hielt sich stets in der Spitzengruppe auf. Im Laufen setzte er sich schon kurz nach dem ersten Streckenviertel von seinem letzten Mitgefährten Sven Riederer ab und lief ungefährdet seinem zweiten Ironman-Titelgewinn in Zürich in Folge und insgesamt entgegen. Im Ziel wies er 7:03 Minuten Vorsprung auf Riederer auf. Viennot verlor 13:59 Minuten auf den Gewinner.

Sven Riederer, der Olympia-Dritte von 2004 in Athen, realisierte bei seinem Abschieds-Wettkampf in Zürich als Zweiter sein wertvollstes Langdistanz-Resultat. In Zürich werden zwei Startplätze für das Profifeld der Männer für Hawaii verteilt. Da Riederer Zürich als Abschiedsrennen deklarierte, könnte der zweite Slot am Montag bei der entsprechenden Verteilung weitergegeben werden.

Ruedi Wild, im Vorjahr an der Ironman-WM auf Hawaii im 14. Rang noch der bestklassierte Schweizer Mann, gab wegen eines Raddefekts schon auf den ersten Radkilometern auf.

Der Ironman Switzerland wird ab 2020 in Thun ausgetragen. Dort wird es im Gegensatz zu Zürich wieder ein Profifeld der Frauen geben, dafür keine Männer-Profifeld.

Die Berner Oberländer konnten den Zürcher Veranstaltern ein mehrjähriges Engagement bieten. Deshalb wird der Ironman nun mindestens bis 2024 in Thun stattfinden. In Zürich war die Veranstaltung seit 1997 beheimatet.