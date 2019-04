Eisgenossen verlieren auch zweiten Test gegen Russland Das Eishockey-Nationalteam verliert in Sotschi auch das zweite Länderspiel gegen Russland. Nach der 2:5-Niederlage vom Donnerstag gehen die Schweizer diesmal mit 1:5 unter.

Für Nationalcoach Patrick Fischer gibt es bis zur WM in drei Wochen in Bratislava noch viel zu tun. (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

(sda)

Die Schweizer starteten engagiert ins Spiel und erspielten sich durch Denis Hollenstein, Enzo Corvi und Joël Genazzi sogar die ersten Chancen. In der Abwehr agierten die Schweizer indes viel zu fehlerhaft, um gegen die Russen eine Siegchance zu bekommen.

Schon im ersten Abschnitt brachten Alexander Burmistrow und Alexander Barrabanow das Heimteam 2:0 in Führung. Die frühe Siegsicherung gelang Wladimir Tkatschjow mit dem 3:0 schon im zweiten Abschnitt.

Den einzigen Schweizer Treffer erzielte in der 46. Minute Alessio Bertaggia (zum 1:4). Der 25-jährige Flügelstürmer des HC Lugano erzielte in den beiden Partien in Sotschi alle drei Schweizer Goals in Russland. Zuvor war ihm in seinen ersten vier Länderspielen kein Tor gelungen.

Die Schweiz und Russland treffen an der Eishockey-WM in Bratislava (ab 10. Mai) in der Vorrunde erneut aufeinander. Bis zum ersten WM-Spiel in genau drei Wochen gegen Italien bestreiten die Schweizer noch vier weitere Vorbereitungspartien - je zwei Heimspiele gegen Frankreich (nächste Woche) und Lettland (übernächste Woche).

Telegramm:

Russland - Schweiz 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Sotschi. - 6000 Zuschauer. - SR Andersson/Österholm (SWE), Anissinow/Hanberg (RUS/SWE). - Tore: 9. Burmistrow (Jakowljew, Tkatschjow) 1:0. 19. Barrabanow (Kadeikin, Schafjarow) 2:0. 38. Tkatschjow (Barrabanow, Plotnikow) 3:0. 44. Tkatschjow (Plotnikow, Burmistrow/Ausschluss Loeffel) 4:0. 46. Bertaggia (Rod) 4:1. 58. Plotnikow (Jelesin) 5:1 (ins leere Tor). - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Russland, 6mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Russland: Georgijew; Ljubuschkin, Jakowljew; Sub, Chafisullin; Jelesin, Rafikow; Sergejew, Plotnikow, Burmistrow, Tkatschjow; Barrabanow, Kadeikin, Schafjarow, Jakimow, Alexejew, Jakupow; Korschikow, Kraskowski, Golischew; Slobin.

Schweiz: Mayer (35. Descloux); Loeffel, Genazzi; Fora, Frick; Glauser, Marti; Guerra; Hofmann, Corvi, Hollenstein; Bertschy, Müller, Rod; Chris Baltisberger, Walser, Bertaggia; Prassl, Bachofner.

Bemerkungen: Schweiz ohne Geering, Paschoud (beide verletzt) und Berra (überzählig). - Timeout Schweiz (58.). - Powerplay-Ausbeute: Russland 1/5; Schweiz 0/2.