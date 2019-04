Eintracht Frankfurt und Arsenal in den Halbfinals Der Traum von Eintracht Frankfurt von der ersten Europacup-Finalteilnahme seit dem UEFA-Cup-Sieg 1980 lebt weiter. Gegen Benfica Lissabon siegt das Team von Adi Hütter 2:0 und steht in den Halbfinals.

In der Schlussphase, als die Kräfte bei den Frankfurtern nach unzähligen englischen Wochen nachliessen, geriet das Weiterkommen des letzten in einem europäischen Wettbewerb verbliebenen Bundesligisten doch noch in Gefahr. Der eingewechselte Salvio traf in der 85. Minute für die Gäste nur den Aussenpfosten. Dank Kampfkraft und Moral rettete sich die Eintracht aber über die Zeit und feierte die nächste Party in der restlos ausverkauften Arena in Frankfurt.

Die 48'000 Zuschauer hatten bereits vor der Partie für eine Hühnerhaut-Atmosphäre gesorgt und die beiden Teams mit einer fantastischen Choreographie empfangen. «Dieses Stadion begeistert ganz Europa», sagte der Schweizer Captain Gelson Fernandes im Vorfeld. «Wir wollen die Kraft und die positive Energie von den Rängen mitnehmen.»

Einmal mehr legte der deutsche Cupsieger einen temporeichen und begeisternden Auftritt hin und siegte dank den Treffern von Filip Kostic (37.), der allerdings knapp im Offside stand, und Sebastian Rode (67.) 2:0. Nur während einer kurzen Phase drohte die Partie zugunsten des Leaders der portugiesischen Meisterschaft zu kippen. Unmittelbar nach der Pause kamen die Gäste zu einigen gefährlichen Vorstössen, doch sowohl João Felix, der dreifache Torschütze aus dem Hinspiel, als auch der ehemalige Frankfurter Haris Seferovic vergaben aus aussichtsreicher Position.

In den Halbfinals treffen die Frankfurter auf Chelsea, das gegen Slavia Prag nach dem knappen 1:0 im Hinspiel an der Stamford Bridge mit 4:3 siegte. Bereits nach 27 Minuten führten die «Blues» 4:1, ehe sie das Tempo drosselten. Herausragender Akteur war Pedro, der zwei Treffer erzielte und die anderen beiden Tore vorbereitete.

Arsenal erneut ohne Gegentreffer

Im zweiten Halbfinal kommt es zum Duell zwischen Arsenal und Valencia, das gegen Villarreal nach dem 3:1 vor einer Woche zuhause mit 2:0 siegte. Die «Gunners» setzten sich im Top-Duell der Runde gegen Napoli auch auswärts durch (1:0). Ein Freistosstreffer von Alexandre Lacazette in der 36. Minute erlöste die Gäste, die in der ersten halben Stunde nur dank viel Glück nicht in Rückstand geraten waren.

Arsenal blieb im elften Spiel der Kampagne zum neunten Mal ohne Gegentor und qualifizierte sich zum zweiten Mal in Folge für die Runde der letzten vier. Granit Xhaka, der im Hinspiel verletzt gefehlt hatte, stand in der Startaufstellung und wurde nach einer Stunde ausgewechselt.

Kurztelegramme

Napoli - Arsenal 0:1 (0:1). - SR Hategan (ROU). - Tor: 36. Lacazette 0:1. - Bemerkungen: Arsenal bis 61. mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (nicht im Aufgebot).

Valencia - Villarreal 2:0 (1:0). - SR Collum (SCO). - Tore: 13. Lato 1:0. 54. Parejo 2:0.

Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon 2:0 (1:0). - 48'000 Zuschauer. - SR Orsato (ITA). - Tore: 36. Kostic 1:0. 67. Rode 2:0. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Gelson Fernandes. Benfica Lissabon mit Seferovic. 36. Pfostenschuss Gacinovic. 40. Benfica-Trainer Bruno Lage auf die Tribüne verwiesen.

Chelsea - Slavia Prag 4:3 (4:1). - SR Skomina (SLO). - Tore: 5. Pedro 1:0. 10. Deli (Eigentor) 2:0. 17. Giroud 3:0. 26. Soucek 3:1. 27. Pedro 4:1. 51. Sevcik 4:2. 55. Sevcik 4:3. - Bemerkungen: 10. Pfostenschuss Pedro.