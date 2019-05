EHC Biel investiert in die Defensive Der Verteidiger Yannick Rathgeb unterschreibt für die kommenden drei Saisons beim EHC Biel.

Yannick Rathgeb, im Bild bei einem Vorbereitungsspiel der Nationalmannschaft, trainiert künftig auf Bieler Eis. (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI)

(sda)

Der 23-Jährige spielte zuletzt in Übersee für die Organisation der New York Islanders. Der gebürtige Langenthaler kam in der AHL für die Bridgeport Sound Tigers auf Total 32 Einsätze. Vor dem Wechsel in die USA im vergangenen Sommer hatte Rathgeb drei Saisons für Fribourg-Gottéron absolviert.

Der Verteidiger Dominik Egli hingegen wechselt vom Bielersee an den Zürichsee. Der 20-Jährige unterzeichnete für zwei Jahre bei den Rapperswil-Jona Lakers.