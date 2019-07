Drama um Thibaut Pinot: Tour-Aufgabe wegen Muskelfaserriss Was für ein Drama am drittletzten Tour-Tag: Der französische Gesamt-Fünfte Thibaut Pinot muss die Rundfahrt wegen eines Muskelfaserrisses am linken Oberschenkel aufgeben.

Riesen-Enttäuschung für Thibaut Pinot: Der Gesamt-Fünfte musste die 106. Tour de France am drittletzten Tag aufgeben (Bild: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT)

(sda)

Thibaut Pinot gehörte zu den sechs noch verbliebenen Anwärtern auf den Gesamtsieg. Der Franzose lag vor dem Start der 19. Etappe als Fünfter nur 1:50 Minuten hinter seinem führenden Landsmann Julian Alaphilippe zurück, zum zweitklassierten Kolumbianer Egan Bernal fehlten ihm gar nur 20 Sekunden.

Vor Wochenfrist in den Pyrenäen war Pinot in den Steigungen noch der Stärkste im Feld gewesen. So gewann er die Bergankunft auf dem Col du Tourmalet (14. Etappe), tags darauf nach Foix Prat d'Albis klassierte er sich im 2. Rang. Am Donnerstag, nach der ersten Alpen-Etappe, hatte Pinot noch gesagt, dass «das ein mässiger Tag für mich war. Doch solche Tage gilt es zu überstehen.»

Die Verletzung zog sich Pinot aber offenbar bereits am Mittwoch zu, wie die Teamverantwortlichen in einem TV-Interview mit France 2 erklärten. Bei einem Ausweichmanöver soll er sich den Oberschenkel am Lenker angeschlagen haben. Dass er die Etappen vom Mittwoch und Donnerstag unter starken Schmerzen zu Ende gefahren war und danach im Team-Hotel nicht richtig hatte laufen können, darüber erfuhr die Öffentlichkeit nichts. Pinot selbst verspürte am Donnerstagabend eine leichte Besserung, weshalb er sich am Freitag zum Start entschloss.

Pinots bereits vierte Tour-Aufgabe

Jedoch schon kurz nach Beginn der nur 126,5 km langen 19. Etappe von Saint-Jean-de-Maurienne nach Tignes musste sich Pinot vom Tour-Arzt am bandagierten linken Oberschenkel behandeln lassen. Danach wartete der 29-Jährige zusätzlich noch auf den Mannschaftswagen seines Teams Groupama-FDJ. Doch mit einem Muskelfaserriss waren diese Behandlungen aussichtslos. Pinot fiel immer weiter hinter das Feld mit allen Favoriten zurück. 90 km vor dem Ziel - und mit einem Rückstand von schon rund vier Minuten - stieg der Teamkollege von Stefan Küng und Sébastien Reichenbach unter Tränen vom Rad und ins Mannschaftsauto.

Der Traum vom ersten Tour-Sieg ging für Pechvogel Pinot einmal mehr vorzeitig zu Ende. Der Gesamt-Dritte von 2014, der noch nie das Gelbe Trikot getragen hat, gab bei seiner siebten Frankreich-Rundfahrt schon zum vierten Mal auf.

Die 106. Tour de France endet am Sonntag auf den Pariser Champs-Elysées.