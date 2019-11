Dominique Aegerter fährt künftig in der MotoE-Klasse Dominique Aegerter wechselt wie erwartet in die MotoE-Klasse. Der Berner unterschreibt beim deutschen Team «Intact» für die erst kürzlich neu geschaffene Rennserie mit Elektro-Motorrädern.

Dominique Aegerter wechselt in die MotoE-Klasse zum Team Intact (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI)

(sda)

Der 29-jährige Aegerter hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, dass er aus der Moto2-Klasse aussteigen und am Sonntag in Valencia sein vorläufig letztes Rennen für das Team Forward MV Agusta in der zweithöchsten Kategorie der Strassen-Weltmeisterschaft bestreiten wird. Mit Intact könnten sich gleichwohl noch Moto2-Einsätze ergeben, sofern mit Tom Lüthi oder Marcel Schrötter einer der zwei Stammfahrer ausfallen sollte.

Aegerter musste Agusta aus finanziellen Gründen verlassen. Der Berner war nicht mehr bereit, seine Karriere mit eigenen Mitteln zu finanzieren. «Der Abschied aus der Moto2 wird mir nicht leicht fallen. Andererseits freue ich mit riesig auf die neue Herausforderung», teilte Aegerter per Communiqué mit. Er sei nun wieder Rennfahrer und nicht wie in den vergangenen zwei Jahren mehr Unternehmer als Profi auf einer Rennmaschine.