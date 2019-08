Djokovics Sorgen um seine Schulter Novak Djokovic erreicht mit einem 6:4, 7:6, 6:1-Sieg gegen den Argentinier Juan Ignacio Londero (ATP 56) die 3. Runde des US Open. Er muss sich aber mehrere Male an der Schulter pflegen lassen.

Leidend zum Sieg: Novak Djokovic muss sich an der linken Schulter behandeln lassen (Bild: KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA)

(sda)

Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste holte im zweiten Satz einen doppelten Break-Rückstand auf und stand nur zweieinviertel Stunden auf dem Platz.

Mehr zu denken wird Djokovic seine linke Schulter geben. Bereits am Nachmittag beim Aufwärmen hatte er sich behandeln lassen müssen, und auch in der Night Session musste der Physiotherapeut mehrere Male auf den Platz kommen. Allzu viel wollte der Serbe danach nicht verraten. «Es ist ein Problem, das ich seit einiger Zeit mir herumtrage», sagte er im Platzinterview. «Es hat mich beim Aufschlag und der Rückhand schon irritiert. Ich hatte es auch schon in der Vergangenheit, kann aber damit umgehen.»

Immerhin erhält Djokovic nun wie Roger Federer einen Tag Pause - im Gegensatz zu deren nächsten Gegnern. In der 3. Runde trifft Djokovic auf seinen als Nummer 27 gesetzten Landsmann Dusan Lajovic oder den Amerikaner Denis Kudla (ATP 111), die wegen des Regens am Mittwoch nicht spielen konnten.