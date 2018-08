Djokovic zwingt Sandgren in die Knie Als letzter der Favoriten zieht Novak Djokovic am US Open in New York in die 3. Runde ein. Der Serbe verliert zwar auch gegen Tennys Sandgren einen Satz, siegt aber 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:2.

Novak Djokovic gestaltete seinen ersten Auftritt in der Night-Session im Arthur-Ashe-Stadion in New York in diesem Jahr erfolgreich (Bild: KEYSTONE/FR103966 AP/JASON DECROW)

(sda)

Nach 2:46 Stunden Spielzeit hatte Novak Djokovic sein Tageswerk vollbracht. Am Netz beendete der 31-Jährige aus Belgrad seinen ersten Auftritt in diesem Jahr in der Night-Session und setzte sich wie bereits zum Auftakt gegen Marton Fucsovics erst in vier Sätzen durch. «Ich habe zweieinhalb Sätze sehr stark gespielt und verlor danach die Konzentration. Das hat mich richtig genervt.»

Hatte Djokovic im ersten Spiel vor allem die Hitze zu schaffen gemacht, traf er nun auf einen Widersacher, der sich bravourös wehrte und dank einem starken Tiebreak den dritten Satz verdient gewann. Danach übernahm Djokovic aber wieder die Kontrolle. Und nach dem verwerteten Matchball fand er auch seinen Humor wieder. «Ich habe während der Ballwechsel einige spannende Konversationen mitgekriegt.» Der kleine Seitenhieb an das New Yorker Publikum war aber nicht böse gemeint. «Es ist das unterhaltsamste Grand-Slam-Turnier des Jahres, deshalb mag ich es so sehr.»

Die grossen Überraschungen im Männer-Turnier blieben beim 50-Jahr-Jubiläum des Events in Flushing Meadows auch am Donnerstag aus. Mit Marin Cilic setzte sich ein weiterer ehemaliger US-Open-Champion souverän durch. Für den Sieg gegen den polnischen Qualifikanten Hubert Hurkacz benötigte der Australian-Open-Finalist nur 79 Minuten. Zuvor hatte neben Roger Federer (gegen Benoît Paire) auch Alexander Zverev (gegen Nicolas Mahut) einen souveränen Dreisatzsieg gefeiert.