Djokovic ohne Satzverlust weiter Novak Djokovic übersteht die 1. Runde beim French Open ohne Satzverlust. Der Turniersieger von 2016 setzt sich gegen den Brasilianer Rogerio Dutra Silva mit 6:3, 6:4, 6:4 durch.

Novak Djokovic kam sicher in die 2. Runde (Bild: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON)

(sda)

Djokovic war nach seinem ersten Auftritt nicht restlos zufrieden: "Es gab Phasen, da spielte ich wirklich gut, und andere, die waren nicht so super." Zu Beginn der ersten beiden Sätze musste er dem 34-jährigen Sandspezialisten Dutra Silva (ATP 134) jeweils ein Break zugestehen. Trotzdem geriet er nie ernsthaft in Bedrängnis und trifft nun in der 2. Runde auf einen weiteren Spieler ausserhalb der Top 100.

Der 21-jährige Spanier Jaume Munar (ATP 155) verdiente sich das Duell mit Djokovic durch einen Fünfsatzsieg gegen seinen 15 Jahre älteren Landsmann David Ferrer (ATP 41). Munar machte gegen den früheren Roland-Garros-Finalisten einen 0:2-Satzrückstand wett. Rafael Nadal konnte derweil seinen Match nicht zu Ende spielen. Beim Stand von 6:4, 6:3, 0:3 wurde die Partie gegen den Italiener Simone Bolelli wegen Regens vertagt.

Noch vor dem am frühen Abend einsetzenden Niederschlag sorgte der Argentinier Marco Trungelliti, der als Lucky Loser gegen den Australier Bernard Tomic gewann, für die schönste Geschichte vom Montag. Trungelliti, der in der Qualifikation gescheitert war, erfuhr erst am Sonntag von seinem Glück, als er bereits in Barcelona in den Ferien weilte. Weil derzeit wegen Streiks viele Flüge und Züge ausfallen, machte er sich im Auto auf den Weg zurück nach Paris - zusammen mit seinem Bruder, seiner Mutter und seiner 88-jährigen Grossmutter. Er kam kurz vor Mitternacht an, schlief fünf Stunden und schlug dann Tomic 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.