Djokovic führt Serbien nach Satzrückstand in die Halbfinals Nach Russland und Gastgeber Australien schafft es auch Serbien bei der Premiere des ATP Cups in die Halbfinals. Novak Djokovic sichert seinem Land den entscheidenden Punkt gegen Kanada.

Grosse Freude nach einem harten Stück Arbeit: Novak Djokovic führt Serbien am ATP Cup in die Halbfinals KEYSTONE/EPA/ME BRA JMA

(sda)

Es war ein Abend der Premieren für Novak Djokovic am ATP Cup. Erstmals musste der 32-jährige Serbe am Länder-Turnier einen Satz abgeben, erstmals einen Rückstand korrigieren und erstmals stand er über zweieinhalb Stunden auf dem Platz. Am Ende des langen Abends stand für Djokovic allerdings der 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)-Sieg über den Kanadier Denis Shapovalov, der Serbien vorzeitig das Halbfinal-Duell gegen Russland sicherte.

Weil vor Djokovic bereits Dusan Lajovic seine Einzelpartie gegen Félix Auger-Aliassime (6:4, 6:2) gewinnen konnte, blieb Kanada im abschliessenden Doppel keine Chance mehr, die Halbfinals noch zu erreichen. Letztlich schickten beiden Nationen nicht ihre stärkste Formation in das bedeutungslose Match, das ebenfalls zu Gunsten Serbiens ausging.

Um den letzten Halbfinal-Platz duellieren sich Spanien und Belgien. Der Sieger aus dieser Begegnung trifft im Duell der letzten vier auf Gastgeber Australien.