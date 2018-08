Dinamo Zagreb mit Gavranovic wird YBs Playoff-Gegner Die Young Boys treffen in den Playoffs zur Champions League auf Dinamo Zagreb mit Mario Gavranovic. Der kroatische Meister gewinnt in der 3. Qualifikationsrunde auch das Rückspiel gegen Astana.

Mario Gavranovic spielt mit Dinamo Zagreb gegen die Young Boys um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase (Bild: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI)

(sda)

Nach dem 2:0-Sieg in Kasachstan setzte sich Dinamo Zagreb am Dienstag zuhause mit 1:0 durch. Einziger Torschütze für die siegreichen Kroaten war der Schweizer Internationale Mario Gavranovic. Der Tessiner Stürmer wurde nach 57 Minuten eingewechselt und traf rund eine Viertelstunde vor Schluss per Kopf zum 1:0-Endstand. Für Gavranovic war es im fünften Saisonspiel bereits der dritte Treffer.

Das Playoff-Hinspiel zwischen Schweizer Meister YB und Dinamo Zagreb findet am Mittwoch, 22. August, in Bern statt. Das Rückspiel in Kroatien folgt am Dienstag, 28. August.

Emeghara vom Platz gestellt

Den Traum von der «Königsklasse» begraben musste Innocent Emeghara. Der frühere Schweizer Internationale erlebte mit Karabach Agdam einen ernüchternden Abend. Emeghara kam mit dem aserbaidschanischen Meister bei BATE Borissow nach dem 0:1 im Hinspiel nicht über ein 1:1 hinaus. Der Ex-Stürmer der Grasshoppers wurde ausserdem nach 77 Minuten mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt.

PAOK Saloniki, das den FC Basel in der 2. Qualifikationsrunde ausgeschaltet hatte, eliminierte auch Spartak Moskau. Nach dem 3:2-Heimsieg im Hinspiel reichte den Griechen in der russischen Hauptstadt ein torloses Remis fürs Weiterkommen. In der nächste Runde wartet Benfica Lissabon, das sich gegen Fenerbahce Istanbul durchsetzte.