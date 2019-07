Die Top-Transfers der Super-League-Klubs Gemäss Transfermarkt.de hat die Super League für 32,5 Millionen Franken Spieler verkauft, für Zuzüge aber nur 9,7 Millionen ausgegeben. Die teuersten Neuerwerbungen waren Spielmann (von Thun zu YB) und Martins Pereira (von Lyon zu YB) für je zwei Millionen. Markus Brütsch und Raphael Gutzwiller

FC Basel

Kemal Ademi

In der Rückrunde hat der 23-jährige Kemal Ademi tüchtig aufgedreht und mit seinen Toren viel zum Klassenerhalt von Xamax beigetragen. Jetzt macht der gross gewachsene und schnelle Ex-Hoffenheimer beim FCB den nächsten Schritt.

FC Luzern

Marius Müller

Marius Müller soll endlich wieder der starke Luzerner Goalie sein. Der Deutsche, der einst bei Kaiserslautern spielte, war zuletzt die Nummer 3 von RB Leipzig. Beim FCL ist er gesetzt, in den Testspielen wusste er schon zu überzeugen.

FC St. Gallen

Moreno Costanzo

Nach neun Jahren ist er wieder in seiner Heimat. Auch wenn es für ihn in den letzten Jahren nicht so lief: Mit seiner Kreativität kann er St. Gallen helfen. Zudem bringt er nach dem Rücktritt von Tranquillo Barnetta grünweisse Identität zurück.

FC Zürich

Mimoun Mahi

Die Verpflichtung des marokkanisch-holländischen Doppelbürgers vom FC Groningen weckt beim FCZ Hoffnungen auf Spektakel und Tore. Der 25-Jährige hat zwei Länderspiele für Marokko bestritten und ist technisch versiert.

FC Thun

Simone Rapp

2017 war er der beste Thuner Torschütze . Dann folgte er dem Lockruf von Lausanne. Rapp fand seine Form nicht, Lausanne stieg ab, und Rapp musste gehen. Zuletzt spielte er leihweise in St. Gallen. Jetzt will er einen Neuanfang.

FC Sion

Valon Behrami

Mit 34 folgt für den langjährigen Nationalspieler die Premiere in der Super League. Er wurde im Wallis sogleich zum Captain ernannt. Wenn sein verletzungsanfälliger Körper mitspielt, wird Behrami das Team als Kämpfer und Leader anführen.

Vor der Super-League-Premiere: Valon Behrami, FC Sion. (Bild: Key)

FC Lugano

Francisco Rodriguez

Bei Zürich machte er einst auf sich aufmerksam und wechselte rasch zu Wolfsburg. Dort konnte er sich aber nicht durchsetzen, selbst bei Luzern kam er nur selten zum Zug. In Lugano blüht er aber auf: In fünf Testspielen traf er dreimal.

Neuchâtel Xamax

Taulant Seferi

Im Januar 2015 als 18-jähriges Talent zu YB gekommen, verhinderte unsägliches Verletzungspech bisher den Durchbruch des Albaners. Nach einer ordentlichen Saison in Winterthur leiht ihn YB nun an Xamax aus – Seferis Nagelprobe.

Servette FC

Gaël Ondoua

Mit Gaël Ondoua von Anschi Machatschkala hat Servette einen vielversprechenden Mittelfeldspieler verpflichtet. Der 23-jährige Kameruner, aufgewachsen in Moskau, scheint auf der Sechser-Position die gewünschte Verstärkung zu sein.