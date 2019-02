Die Serie von James Harden beendet Die Houston Rockets feiern beim 119:111 gegen die Atlanta Hawks den 35. Sieg der Saison. James Harden erzielt «nur» 28 Punkte und bleibt damit erstmals seit 32 Spielen unter der 30-Punkte-Marke.

James Harden schaffte es in der Partie gegen Atlanta nach 32 Spielen erstmals wieder nicht, mindestens 30 Punkte zu erzielen (Bild: KEYSTONE/FR171023 AP/ERIC CHRISTIAN SMITH)

(sda)

Der MVP der letzten Saison kehrte gegen Atlanta auf das Parkett zurück, nachdem er am Samstag für das Duell gegen den Titelverteidiger Golden State Warriors wegen Nackenproblemen und einer Grippe hatte passen müssen.

Letztmals hatte Harden Mitte Dezember in der Partie gegen Portland weniger als 30 Punkte erzielt. Er schaffte somit die zweitlängste Serie in der NBA-Geschichte, Wilt Chamberlain gelang es einst, 65 Spiele in Folge mindestens 30 Punkte zu erzielen - ein Rekord für die Ewigkeit.

Clint Capela verbuchte 12 Punkte und 8 Rebounds für Houston. Für den Genfer Center war es die dritte Partie nach seiner mehrwöchigen Pause aufgrund einer Daumenoperation.