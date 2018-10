Fall Itten/Daprelà: Die bösen Buben mit den langen Sperren

Nicht nur im Spitzenfussball, auch im Amateurbereich kommt es nach Vorfällen immer wieder zu langen Sperren. In Deutschland beispielsweise machte vor einem Jahr der Fall eines Spielers Schlagzeilen, der für zweieinhalb Jahre vom Spielbetrieb ausgeschlossen wurde. Er war als Hauptschuldiger für den brutalen Angriff auf einen Schiedsrichter in Wilhelmsburg ausgemacht worden, der getreten und geschlagen worden war, bis er Blut spuckte.

Lange Sperren gibt es immer wieder auch im Eishockey zu vermelden. So kann es in der nordamerikanischen Profiliga NHL durchaus zehn oder mehr Spiele Sperre für krasse Vergehen absetzen. Geschichte schrieb im Jahr 1927 Billy Coutu: Der Spieler der Boston Bruins griff in einer Partie den Schiedsrichter an. Gegen ihn wurde in der Folge eine lebenslange Sperre für die NHL ausgesprochen – bis zum heutigen Tag die erste und einzige ihrer Art. (dwa)