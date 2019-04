DFB-Präsident Grindel tritt mit sofortiger Wirkung zurück Reinhard Grindel ist von seinem Amt als Präsident des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) zurückgetreten.

Reinhard Grindel verkündet seinen Rücktritt. (Bild: KEYSTONE/EPA/ALEXANDER BECHER)

(sda)

Das hat Grindel am Dienstag in Frankfurt in einer persönlichen Erklärung in der Verbandszentrale bekannt gegeben. Der 57-Jährige hatte nach diversen Vorfällen (Zusatzeinkünfte, Affäre um Mesut Özil) kaum mehr Rückhalt in den eigenen Reihen.