Der Fehlstart des FC Zürich In der Super League übernimmt Meister YB die Spitze, im Ausland gewinnen Borussia Dortmund und Manchester City den Supercup. Markus Brütsch

Zuerst geheiratet, dann Penalty verschossen

Am Montag hat sich Benjamin Kololli vom FC Zürich in Schale geworfen und im Kosovo seine Tina geheiratet. Doch während der 27-Jährige privat im siebten Himmel schwebt, läuft es ihm beruflich nicht besonders gut. Nachdem er in den beiden ersten Spielen wie die ganze Mannschaft ohne Tor geblieben war, sass er am Samstag in Sion während einer guten Stunde auf der Ersatzbank. Dann, es stand 1:1, schickte ihn Trainer Ludovic Magnin auf den Platz , wo dem Kosovaren neun Minuten später die grosse Chance winkte, den FCZ auf die Siegesstrasse zu schiessen. Nach einem Foul an Schönbächler lief Kololli zum 19. Mal in seiner Laufbahn zu einem Penalty an. Zuletzt hatte er sieben in Folge verwandelt. Doch im Tourbillon zeigte er sich nicht nervenstark genug und schoss den Ball knapp am Tor vorbei; zum dritten Mal einen Elfmeter vergebend. Damit nicht genug: Trotz Überzahl (Sions Ayoub Abdellaoui war vom Platz gestellt worden) verlor der FCZ noch 1:3. Mit nur einem Punkt in drei Spielen und einem Torverhältnis von 1:7 klebt der FCZ auf dem letzten Platz. Am Sonntag zu Hause gegen Abstiegskandidat Xamax steht er unter Siegzwang. Magnin beklagte zwar das Resultat, zeigte sich aber zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. «Es tut extrem weh. Dieses Spiel hätten wir mit 2:0 oder 3:0 gewinnen müssen, stehen aber mit leeren Händen da», sagte Magnin.

Abstiegskandidat Xamax wehrt sich

Dass der FCZ gegen Xamax wohl eine harte Nuss knacken muss, zeigten die Neuenburger gegen St. Gallen. Auf der Maladière glich Raphaël Nuzzolo zum 1:1 aus, Thibault Corbaz vergab kurz vor Schluss die Chance zum ersten Saisonsieg.

Nsame trifft für YB, Stefanovic für Servette

Obwohl mit grossen Verletzungssorgen konfrontiert, zeigte sich Meister Young Boys erstaunlich stilsicher, fügte dem FC Lugano mit 2:0 die erste Niederlage zu und übernahm die Tabellenführung. Beide Tore schoss vor 24 000 Zuschauern Jean-Pierre Nsame. Als einzige Mannschaft neben YB ist Servette ungeschlagen. Der Aufsteiger scheint zu einer Bereicherung für die Super League zu werden. Der 1:0-Sieg über den FC Luzern war hoch verdient. Miroslav Stefanovic sorgte für den ersten Sieg der Genfer in der höchsten Spielklasse seit sechs Jahren.

Basels-Gegner Linzer ASK in guter Form

Die Schweizer Europacupgegner dieser Woche sind unterschiedlich in Form. Der Linzer ASK, am Mittwoch in Basel zu Gast, kam mit dem 3:0 bei Austria Wien zum zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel. Erst in zwei Wochen beginnt für Espanyol Barcelona, am Donnerstag in Luzern zu Gast, die Meisterschaft. Mit den beiden Partien gegen Stjarnan aus Island (4:0, 3:1) in der EL-Qualifikation haben die Katalanen aber schon zwei Pflichtspiele in den Beinen. Spartak Moskau, zu Gast in Thun, trennte sich von Dynamo Moskau mit einem 0:0.

Favre jubelt, Aufregung um Sanés Verletzung

65 Prozent Ballbesitz und 16:5 Torschüsse – Meister Bayern München war im Supercupspiel gegen Borussia Dortmund die scheinbar überlegene Mannschaft. Doch die ohne ihre Toptransfers Hummels, Brandt und Hazard angetretenen Westfalen waren im Abschluss cleverer und schossen durch Alcacer und Sancho die Tore zum 2:0-Sieg. «Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und haben gut verteidigt», sagte Trainer Lucien Favre. Während Goalie Roman Bürki verletzt zuschaute und durch Landsmann Marwin Hitz gut vertreten wurde, spielte Manuel Akanji in der Innenverteidigung durch. In England setzte sich im selben Wettbewerb, genannt Community Shield, Manchester City gegen Liverpool im Penaltyschiessen durch. Zuvor hatte Liverpools Joël Matip die City-Führung durch Raheem Sterling ausgeglichen. Der Aufreger des Spiels war die Knieverletzung von Leroy Sané. Der vom FC Bayern heftig umworbene Stürmer stand bei den Citizens in der Startaufstellung, schied aber nach 13 Minuten aus. Liverpools Xherdan Shaqiri kam zu einem Kurzeinsatz und traf im Elfmeterschiessen.