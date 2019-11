Der FC Thun kann doch noch gewinnen Nach zuletzt acht Niederlagen und einem Remis meldet sich der FC Thun in der Super League zurück. Dank einem Doppelschlag von Miguel Castroman siegt das Schlusslicht beim Vorletzten Xamax 3:2.

Das war der Geniestreich von Miguel Castroman: die Direktabnahme, gegen die Xamax' Goalie Matthias Minder nichts ausrichten konnte (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte Miguel Castroman endlich das einlösen, was man sich vom vormaligen Spielmacher und Goalgetter des FC Schaffhausen versprochen hatte. Vom 1:0 nach 48 Minuten offensichtlich beflügelt und mit neuem Selbstvertrauen ausgestattet, erzielte der Berner in der 52. Minute ein wunderbares Tor. Er nahm eine Cornerflanke ausserhalb des Strafraum mit dem rechten Fuss auf Schulterhöhe direkt ab - und traf mit seinem wuchtigen Geschoss in die rechte obere Torecke. Xamax' Goalie Matthias Minder, der den verletzten Laurent Walthert vertrat, hatte schon beim ersten Tor nichts ausrichten können.

Sattelfest waren die Thuner nach der klaren Führung jedoch längst nicht. Sie ermöglichten den Neuenburgern bis zur 84. Minute zwei von Raphaël Nuzzolo vorbereitete Tore. Aber just als ihnen die Felle ein weiteres Mal davonzuschwimmen drohten, schlugen sie, nur einige Momente nach dem 2:2, zurück. Verteidiger Chris Kablan, nicht für das Toreschiessen angestellt, lenkte eine Freistossflanke von Matteo Tosetti mit dem Scheitel in die entfernte Torecke. Tosetti war mithin dreifacher Assistgeber.

Die Mannschaft von Trainer Marc Schneider bekam ein wenig von dem Glück zurück, das ihnen in den letzten Wochen oftmals verwehrt geblieben war. Schon in der ersten Minute hätte Thun in zwei verschiedenen Szenen in Rückstand geraten können. Danach bekamen sie den Match ein wenig besser in den Griff.

Telegramm und Rangliste

Neuchâtel Xamax - Thun 2:3 (0:0)

5697 Zuschauer. - SR San. - Tore: 48. Castroman (Tosetti) 0:1. 52. Castroman (Tosetti) 0:2. 64. Xhemajli (Nuzzolo) 1:2. 84. Gaëtan Karlen (Nuzzolo) 2:2. 86. Kablan (Tosetti) 2:3.

Neuchâtel Xamax: Minder; Neitzke, Oss, Xhemajli; Gomes (81. Haile-Selassie), Mveng, Doudin (87. Seferi), Seydoux (69. Kamber); Ramizi, Nuzzolo; Gaëtan Karlen.

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Gelmi, Kablan; Stillhart, Roth; Tosetti, Grégory Karlen (35. Munsy), Vasic (62. Salanovic); Castroman.

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Walthert und Dugourd (beide verletzt). Thun ohne Rapp, Joss (beide gesperrt), Bigler, Hediger, Ziswiler (alle verletzt) und Righetti (krank). Verwarnungen: 24. Doudin (Foul), 61. Castroman (Foul), 65. Ramizi (Foul), 77. Neitzke (Unsportlichkeit), 77. Rodrigues (Unsportlichkeit), 93. Gaëtan Karlen (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 13/28 (30:15). 2. Basel 13/27 (30:13). 3. St. Gallen 13/26 (26:15). 4. Zürich 13/18 (12:24). 5. Servette 14/18 (19:16). 6. Sion 13/17 (17:21). 7. Luzern 14/15 (14:18). 8. Lugano 13/13 (13:15). 9. Neuchâtel Xamax FCS 14/12 (17:25). 10. Thun 14/9 (13:29).