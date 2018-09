Dänen in Bestbesetzung zum Sieg Dänemark schliesst eine chaotische Woche mit einem Sieg ab. Sie schlagen Wales vor heimischem Publikum mit 2:0.

Matchwinner Christian Eriksen feiert seinen Doppelpack gegen Wales ausgelassen (Bild: KEYSTONE/AP Ritzau Scanpix/BO AMSTRUP)

Die nach einem ausgesetzten Streit mit dem nationalen Verband in Bestbesetzung angetretenen Dänen gewannen in Aarhus ihren ersten Auftritt in der Nations League (Liga B) dank zwei Toren von Christian Eriksen.

Der Konflikt der Internationalen mit dme Verband ist allerdings noch nicht ausgestanden. Die Nationalspieler wollen durchsetzen, dass sie individuelle Werbeverträge abschliessen können, auch wenn diese in Konkurrenz zu Nationalteam-Sponsoren stehen. Am Mittwoch hatte der Streit dazu geführt, dass Dänemark mit einer Mannschaft aus Amateuren und Futsalspielern zum Test in der Slowakei (0:3) antreten musste.

Rangliste und Resultate

Liga B, Gruppe 4

Dänemark - Wales 2:0 (1:0).

Rangliste: 1. Dänemark 1/3 (2:0). 2. Wales 2/3 (4:3). 3. Irland 1/0 (1:4).