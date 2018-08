Courtois wechselt definitiv zu Real Madrid Real Madrid sichert sich die Dienste von Chelsea-Goalie Thibaut Courtois. Die Londoner hatten ihrerseits nur wenige Stunden zuvor die Verpflichtung von Kepa Arrizabalaga bekannt gegeben.

Torhüter Thibaut Courtois steht in Zukunft für Real Madrid zwischen den Pfosten (Bild: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL)

(sda/dpa)

Seit Wochen hatte Courtois mit einem Transfer zum Champions-League-Sieger geliebäugelt. Der an der WM in Russland zum besten Goalie des Turniers gekürte Belgier hätte in London in dieser Woche in die Saisonvorbereitung einsteigen sollen. Im Wissen um den bevorstehenden Transfer nach Madrid, wo Courtois einen Sechsjahresvertrag erhalten wird, rückte der 26-Jährige allerdings gar nicht erst ein.

Nach den medizinischen Tests soll Courtois am Donnerstag um 13.00 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu vorgestellt werden, hiess es in einem Communiqué des spanischen Traditionsklubs. Zur Ablösesumme wurde offiziell nichts mitgeteilt. Nach Medienberichten soll Real allerdings nur rund 35 Millionen Euro nach London überweisen. Die relativ geringe Ablösesumme rührt daher, dass der Vertrag von Courtois bei Chelsea im Juni 2019 ausgelaufen wäre.

Die Rückkehr des früheren Goalies von Atlético Madrid nach Spanien hatte sich wenige Stunden zuvor abgezeichnet, als der Keeper von Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga, bei der spanischen Liga die in seinem Vertrag festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro hinterlegte. Der 24-Jährige wird sich Chelsea anschliessen.

Courtois hatte zuletzt immer wieder betont, auch wegen seiner Kinder, die noch immer in Madrid leben, wieder in die spanische Hauptstadt zurückkehren zu wollen. Was nach dem Wechsel aus Reals bisheriger Nummer eins Keylor Navas wird, ist unklar. Navas hatte angekündigt, er wolle es «mit jedem aufnehmen».

Während Courtois von Chelsea zu Real wechselt, geht der Kroate Mateo Kovacic den umgekehrten Weg. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler werde für eine Saison ausgeliehen, teilten die Engländer mit.