Corentin Tolisso vor der Rückkehr Corentin Tolisso, der 24-jährige Mittelfeldspieler aus Frankreichs Weltmeister-Kader, steht rund ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss vor dem Comeback bei Bayern München.

Corentin Tolisso musste lange Zeit untätig bleiben (Bild: KEYSTONE/AP dpa/SVEN HOPPE)

(sda/afp)

Laut Trainer Niko Kovac könnte Tolisso in Bayerns Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Werder Bremen wieder auf der Bank sitzen. Seit Mitte März ist er wieder regulär im Training mit der Mannschaft. An einen Einsatz glaubt Kovac für den Samstag nicht, aber er macht es auch vom Gesundheitszustand anderer Spieler abhängig.