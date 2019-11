Cologna verzichtet auf weitere Rennen in Kuusamo Dario Cologna beendet das Weltcup-Wochenende im finnischen Kuusamo vorzeitig. Beim Bündner zwickt die Wade. Die Verletzung brach am Freitag in der Qualifikation zum Sprint in klassischer Technik auf.

Dario Cologna wird am Samstag und Sonntag den Renndress nicht überziehen. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Der Verzicht auf die zwei Rennen vom Samstag und Sonntag dient als Vorsichtsmassnahme. Mit dem Weltcup in zwei Wochen in Davos und der Tour de Ski in einem Monat stehen wichtige Rennen an. Cologna hatte in der Vergangenheit schon öfters Probleme mit der Wade.