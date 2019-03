Clint Capela mit weiterem starken Auftritt Clint Capela präsentert sich beim 121:105-Sieg der Houston Rockets bei den Atlanta Hawks in Topform.

Clint Capela freut sich nach einem Dunk (Bild: KEYSTONE/FR69715 AP/JOHN AMIS) Clint Capela au dunk devant Vince Carter, l'une des légendes de la NBA. (Bild: KEYSTONE/FR69715 AP/JOHN AMIS) 2 Bilder Clint Capela mit weiterem starken Auftritt

(sda)

Der Genfer erzielte mit 26 Punkten und elf Rebounds zum sechsten Mal in Folge ein Double-Double. Aus dem Spiel heraus brachte er elf von 13 Würfen im Korb unter. Einzig Teamkollege James Harden war mit 31 Punkten noch erfolgreicher. Ausserdem verzeichnete Capela mit +21 die beste Plus-Minus-Bilanz in dieser Partie. Die Rockets haben nun 12 der letzten 13 Spiele gewonnen und stehen als Dritter der Western Conference kurz vor der Playoff-Qualifikation.

Avec Le brio témoigné par leur meneur et par leur pivot, les Rockets forment l'équipe la plus brillante du moment. Ils ont, ainsi, enlevé douze de leurs treize derniers matches pour occuper la troisième place de la Conférence Ouest à respectivement 3,5 et 3 victoires de Golden State et de Denver.