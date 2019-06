Chris Froome mit Sturzverletzungen im Spital Chris Froome verletzt sich bei einem Sturz und wird ins Spital überführt. Der Brite soll sich unter anderem einen Beckenbruch zugezogen haben.

Chris Froome liegt nach Trainingssturz im Spital (Bild: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL)

(sda)

Gemäss dem Manager seines Teams Ineos wird Froome auf die Teilnahme an der Tour de France verzichten müssen. «Es ist klar, dass er nicht starten kann.» Die «Grande Boucle» beginnt in gut drei Wochen, am Samstag, 6. Juli, mit einer Flachetappe rund um Brüssel.

Froome stürzte bei der Streckenbesichtigung des 26,1 Kilometer langen Zeitfahrens des Critérium du Dauphiné in Roanne und soll gegen eine Mauer geprallt sein.