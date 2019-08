Chelsea gibt gegen Leicester Punkte ab Auch der dritte Match unter Frank Lampard verläuft für Chelsea nicht nach Wunsch. Die Londoner kommen in der 2. Runde der Premier League nur zu einem 1:1 daheim gegen Leicester.

Frank Lampard wartet noch auf den ersten Sieg als Trainer von Chelsea (Bild: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER)

(sda)

Vor einer Woche ging Chelsea bei Manchester United mit 0:4 unter. Am Mittwoch wurde der europäische Supercup gegen Liverpool im Penaltyschiessen verloren. Und am Sonntag folgte die nächste Enttäuschung.

Dabei hatte Chelsea gut begonnen und war nach sieben Minuten durch den 20-jährigen Mason Mount in Führung gegangen. Nach der Pause gab aber Leicester den Ton an und kam in der 67. Minute zum verdienten Ausgleich. Der Nigerianer Wilfred Ndidi, der das 0:1 mit einem Ballverlust verschuldet hatte, verwertete einen Eckball mit dem Kopf.

Resultate und Tabelle:

Chelsea - Leicester 1:1 (1:0). - 40'629 Zuschauer. - Tore: 7. Mount 1:0. 67. Ndidi 1:1. - Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot).

Die weiteren Spiele der 2. Runde. Samstag: Arsenal - Burnley 2:1. Aston Villa - Bournemouth 1:2. Brighton & Hove Albion - West Ham United 1:1. Everton - Watford 1:0. Norwich City - Newcastle United 3:1. Southampton - Liverpool 1:2. Manchester City - Tottenham Hotspur 2:2. - Sonntag: Sheffield United - Crystal Palace 1:0. - Montag: Wolverhampton - Manchester United 21.00.

1. Liverpool 2/6 (6:2). 2. Arsenal 2/6 (3:1). 3. Manchester City 2/4 (7:2). 4. Brighton & Hove Albion 2/4 (4:1). 5. Tottenham Hotspur 2/4 (5:3). 6. Bournemouth 2/4 (3:2). 7. Sheffield United 2/4 (2:1). 8. Everton 2/4 (1:0). 9. Manchester United 1/3 (4:0). 10. Burnley 2/3 (4:2). 11. Norwich City 2/3 (4:5). 12. Leicester City 2/2 (1:1). 13. Wolverhampton 1/1 (0:0). 14. Crystal Palace 2/1 (0:1). 15. Chelsea 2/1 (1:5). 16. West Ham United 2/1 (1:6). 17. Aston Villa 2/0 (2:5). 18. Newcastle United 2/0 (1:4). 19. Southampton 2/0 (1:5). 20. Watford 2/0 (0:4).