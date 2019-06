Champion St. Louis verlängert mit Erfolgstrainer Berube Die St. Louis Blues verlängern wenige Wochen nach dem erstmaligen Stanley-Cup-Triumph den Vertrag mit dem Headcoach Craig Berube (53) um drei Jahre bis 2022.

Craig Berube bleibt bis 2022 Headcoach der St. Louis Blues (Bild: KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER)

(sda/ap)

Berube ist seit November 2018 Headcoach der Blues, die mit Beginn des neuen Jahres einen geradezu märchenhaften Steigerungslauf hinlegten. Das Anfang Januar noch schlechteste NHL-Team schaffte mit einer elf Erfolge umfassenden Siegesserie im Januar/Februar den Turnaround, qualifizierte sich im April für die Playoffs und marschierte bis zum Titelgewinn durch.

Im Final setzten sich die Blues in sieben Spielen gegen die Boston Bruins durch, wobei sie den Stanley-Cup-Titelgewinn in der 52-jährigen Klubgeschichte mittels Entscheidungsspiel in Boston holten. Berube war 2017 als Assistenztrainer zu den Blues gestossen.