Ceesays zum FC Zürich perfekt Stürmer Assan Ceesay (24) wechselt innerhalb der Super League vom FC Lugano zum FC Zürich. Der Gambier unterschreibt einen Vierjahres-Vertrag.

Verstärkt den Angriff des FC Zürich: Assan Ceesay wechselt von Lugano an die Limmat (Bild: KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU)

(sda)

Ceesay war 2016 aus dem Senegal zu Lugano gestossen, kam aber zunächst mehrheitlich in der Challenge League bei Chiasso zum Einsatz. In 17 Super-League-Spielen erzielte er für Lugano insgesamt drei Tore, in der noch jungen Saison in Meisterschaft und Cup je zwei.

In Zürich soll er die in den letzten Wochen weggezogenen Michael Frey (zu Fenerbahce Istanbul) und Raphael Dwamena (zu Levante) ersetzen.