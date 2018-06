Carlitos weitere Saison bei Sion Der FC Sion kann seinen portugiesischen Offensivspieler Carlitos eine weitere Saison halten.

Carlitos bleibt eine weitere Saison bei Sion (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

(sda)

Der bereits 36-jährige Carlitos war mit vier Toren in der Rückrunde massgeblich am Klassenerhalt der Walliser beteiligt.

Carlitos spielt seit 2014 zum zweiten Mal für Sion, nachdem er in der Saison 2006/2007 schon einmal für die Walliser tätig gewesen war. 2015 hatte er grossen Anteil am bisher letzten Cupsieg des Vereins. Beim 3:0-Sieg im Final gegen Basel war er mit einem Tor und zwei Vorlagen der Matchwinner.

Zwischen den beiden Engagement in Sitten hatte Carlitos unter anderem für Basel gespielt. Mit dem FCB wurde er je zweimal Meister und Cupsieger (2008 und 2010). Danach setzte Carlitos seine Karriere in Hannover (2010 bis 2012) und in seiner Heimat bei Estoril Praia (2012 bis 2014) fort.