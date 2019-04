Capela nun gegen den Titelverteidiger Clint Capela trifft mit den Houston Rockets in den Viertelfinals der NBA-Playoffs auf den Titelverteidiger Golden State. Die Warriors setzen sich im 6. Spiel gegen die Los Angeles Clippers durch.

Clint Capela (links) trifft mit den Houston Rockets in den Viertelfinals der NBA auf die Golden State Warriors (Bild: KEYSTONE/AP/DAVID J. PHILLIP)

(sda)

Mit 129:110 behielten die Golden State Warriors im sechsten Spiel um den Einzug in die zweite Playoff-Runde in Los Angeles die Oberhand. Damit entschied das Team, das in den letzten vier Jahren dreimal den Meistertitel in der NBA gewonnen hat, die Serie mit 4:2 Siegen für sich.

Clint Capelas Houston Rockets hatten sich gegen Utah Jazz (mit Thabo Sefolosha) mit 4:1 Siegen durchgesetzt.