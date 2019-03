BVB siegt in der Nachspielzeit, nur Remis für die Bayern Borussia Dortmund geht als Leader in das Bundesliga-Spitzenspiel in einer Woche auswärts gegen Bayern München. Während der BVB gegen Wolfsburg 2:0 siegt, kommt Bayern in Freiburg nur zu einem 1:1.

Paco Alcacer schoss Borussia Dortmund mit zwei späten Toren gegen Wolfsburg wieder zurück an die Tabellenspitze (Bild: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER)

(sda)

Borussia Dortmund tat sich im Heimspiel gegen Wolfsburg 90 Minuten lang schwer, ehe es in der Nachspielzeit doch noch zu einem glückhaften Sieg kam. Paco Alcacer erlöste in der 91. Minute mit einem Freistoss aus 17 Metern die gute 80'000 Zuschauer, drei Minuten später doppelte der Spanier mit seinem 16. Saisontreffer nach. Manuel Akanji trug in Abwesenheit von Marco Reus, der demnächst Vater wird, die Captainbinde im Team von Lucien Favre.

Während der BVB doch noch zum Sieg kam, biss sich der direkte Konkurrent Bayern München in Freiburg die Zähne aus. Die Münchner kamen trotz spielerischer Überlegenheit in der zweiten Halbzeit nur zu einem 1:1. Robert Lewandowski mit einem Kopfball und Leon Goretzka, der nur den Pfosten traf, vergaben in der Schlussphase den Sieg für die Münchner. Die Bayern steigen damit mit zwei Punkten Rückstand auf den BVB in das direkte Aufeinandertreffen vom nächsten Samstag.

Borussia Mönchengladbach setzte den Abwärtstrend der letzten Wochen fort, gegen Fortuna Düsseldorf verlor das Team von Dieter Hecking 0:3 und könnte damit am Sonntag von Eintracht Frankfurt von Platz 4 verdrängt werden. Die Schweizer Internationalen Yann Sommer und Nico Elvedi erlebten dabei in der Startphase ein Déjà-vu. Nachdem sie am Dienstag mit der Nationalmannschaft in den letzten zehn Minuten drei Gegentreffer kassiert hatten, lagen sie nun gegen die Fortuna nach einer guten Viertelstunde mit 0:3 hinten.

Bei Werder Bremen zeigt die Formkurve seit Wochen nach oben. Das 3:1 gegen Mainz war der dritte Sieg in Folge für die Bremer, die in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen sind. Überragender Spieler bei Werder war wieder einmal Max Kruse, der das 1:0 vorbereitete und den zweiten und dritten Treffer selbst erzielte.

Am Tabellenende gab der 1. FC Nürnberg ein Lebenszeichen von sich. Der Tabellenletzte setzte sich gegen Augsburg 3:0 durch und kam zu seinem ersten Sieg seit dem 29. September.

Borussia Dortmund - Wolfsburg 2:0 (0:0). - 81'365 Zuschauer. -Tore: 91. Alcacer 1:0. 94. Alcacer 2:0. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz), Wolfsburg bis 81. mit Mehmedi und ab 68. mit Steffen.

Freiburg - Bayern München 1:1 (1:1). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 3. Höler 1:0. 22. Lewandowski 1:1.

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 3:1 (3:0). - 52'000 Zuschauer. - Tore: 6. Hennings 1:0. 12. Stöger 2:0. 16. Hennings 3:0. 83. Zakaria 3:1. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und ab 46. mit Zakaria, ohne Lang (Ersatz) und Drmic (nicht im Aufgebot).

1. FC Nürnberg - Augsburg 3:0 (0:0). - 42'658 Zuschauer. - Tore: 52. Ishak 1:0. 88. Pereira 2:0. 91. Löwen 3:0. - Bemerkung: Augsburg mit Kobel.

Werder Bremen - Mainz 3:1 (2:0). - 41'000 Zuschauer. - Tore: 3. Rashica 1:0. 36. Kruse 2:0. 52. Quaison 2:1. 63. Kruse 3:1.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 27/63 (66:30). 2. Bayern München 27/61 (69:28). 3. RB Leipzig 26/49 (44:20). 4. Borussia Mönchengladbach 27/47 (46:34). 5. Eintracht Frankfurt 26/46 (51:30). 6. Werder Bremen 27/42 (49:39). 7. Bayer Leverkusen 27/42 (48:44). 8. Wolfsburg 27/42 (44:41). 9. Hoffenheim 27/41 (54:39). 10. Hertha Berlin 26/35 (40:39). 11. Fortuna Düsseldorf 27/34 (36:51). 12. SC Freiburg 27/32 (38:43). 13. Mainz 05 27/30 (28:48). 14. Augsburg 27/25 (37:50). 15. Schalke 04 26/23 (27:44). 16. VfB Stuttgart 26/20 (26:56). 17. 1. FC Nürnberg 27/16 (22:52). 18. Hannover 96 26/14 (24:61).